Депутаты Тюменской гордумы большинством голосов поддержали бюджет-2023

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты гордумы обсудили на очередном заседании предлагаемый администрацией города проект бюджета Тюмени на 2023 и плановые 2024. 2025 годы и большинством голосов проголосовали за его принятие.

Доход в бюджет Тюмени на 2023 год запланирован в размере 35,6 млрд рублей, расход — 38,1 млрд. Дефицит планируется перекрыть до конца этого года за счет налоговых поступлений и экономии бюджета этого года. 82% доходов бюджета будет сформировано за счет налоговых поступлений от НДФЛ и по упрощенной системе налогообложения, остальные поступления — из регионального и федерального бюджета на исполнения соответствующих полномочий.

Комментируя основную расходную часть, председатель городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что консолидированный бюджет Тюмени, с учетом не только муниципальных, но и региональных программ, Фонда капитального ремонта домов и расходов ресурсоснабжающих организаций в 2023 году составит 50 миллиардов рублей.

"Я ежегодно старюсь назвать не только ту цифру, которая заложена в главном финансовом документе города, но и говорю все время о консолидированном бюджете, который будет связан с жизнью города и его развитием. Общий бюджет города Тюмени с учетом других источников финансирования будет составлять 50 миллиардов рублей. Это те деньги, которые пойдут на жизнеобеспечение города. В 2021 году у нас этот консолидированный бюджет был 44 миллиарда рублей — мы на 6 миллиардов прирастаем в наше трудное время. Мы посмотрели, как наши предложения и предложения жителей реализуются программами Тюменской области. В работе одновременно сегодня 29 социальных объектов. Это и школы, и детские сады, и учреждения физкультуры и спорта, молодежной политики. 29 объектов для которых отведена земля, разработана проектная документация которые постепенно будут реализованы в нашем городе", - обратил внимание депутатов Евгений Заболотный.

В числе позитивных тенденций спикер также отметил работу администрации города по поддержке предпринимательства (на эти цели в следующем году заложено 700 миллионов рублей), а также планируемый рост на 5% собственных доходов муниципалитета.

Евгений Заболотный выразил уверенность, что принимаемый проект бюджета будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию города, стабильности, а горожане благодаря реализации запланированных программ будут обеспечены всеми необходимыми условиями и ресурсами для полноценной жизнедеятельности.