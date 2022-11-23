Тюменские власти планируют из облбюджета субсидировать закупки сельхозтехники местным компаниям

Правительство Тюменской области панирует в 2023 году выделить из областного бюджета средства на субсидирование закупок сельхозтехники агропредприятиями региона, сообщает пресс-служба губернатора.

"В Тюменской области действуют более тысячи сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, отметил Александр Моор. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2023 году планируется выделить из областного бюджета средства на субсидирование закупок сельхозтехники агропредприятиями региона", - отмечается в сообщении на сайте ОГВ ТО.

Текущие показатели и перспективы роста регионального АПК 21 ноября обсудили при встрече министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Патрушев сообщил, что индекс сельскохозяйственного производства, достигнутый в Тюменской области в 2022 году, превышает средний показатель по стране. Также он отметил позитивный показатель доведения средств господдержки АПК до аграриев, который достиг 77 процентов.

В задачи региональным властям глава Минсельхоза обозначил планомерное повышение благосостояния работников отрасли (эта тенденция наблюдается в Тюменской области, как в целом по РФ) и контроль подготовки материально-технических ресурсов для посевной 2023 года и исполнения структуры площадей.

На встрече также обсуждались вопросы мелиорации, вовлечение в оборот сельхозземель, производство птицы, геномная селекция молочного скота, а также освоение новых рынков экспорта сельхозпродукции.