Путин назвал открытие репродуктора индейки в Тюменской области важным событием для АПК страны

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске первых птицеводческих площадок племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

"Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы. Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции", - прокомментировал запуск производства Владимир Путин.

На символическую кнопку запуска нажали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель Совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Наум Бабаев пообещал, что первая партия продукции выйдет в июне 2023 года. В целом ожидается, что репродуктор станет крупнейшим в стране и будет выпускать до 12 млн яиц индейки в год, поголовье материнского стада составит 138 тыс. голов. Инвестиции в проект превысили 6 млрд рублей, на производстве будет создано 200 рабочих мест. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев:

Тюменская область занимает серьёзные позиции в агропромышленном секторе Уральского федерального округа и России в целом. Регион вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Появление племенного репродуктора индейки – это важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. Он стал возможен благодаря системной совместной работе бизнеса и власти. Проект масштабный и перспективный. Уверен, продукция тюменского репродуктора индейки займёт значимые позиции на рынке и даст агропромышленному комплексу нашей страны новые возможности для развития.

Запуск репродуктора снизит зависимость от импорта генетического материала индейки и позволит улучшить качественные показатели инкубационного яйца индейки за счет оптимизации логистики: яйцо будет транспортироваться на более короткие расстояния, что уменьшит количество потерь при доставке, даст большую выводимость птенцов.

Помимо пяти птицеводческих площадок для ремонтного молодняка и пяти площадок для родительского стада, проектом предусмотрены комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час и элеватор на 20 тысяч тонн хранения.

На сегодня завершено строительство двух производственных площадок для ремонтного молодняка в районе сел Кирсаново и Рафайлово и площадки родительского стада в районе села Красново. В ноябре 2022 года на площадках проведена первая посадка молодняка. На остальных площадках продолжаются строительные работы в соответствии с утвержденным планом. Выход репродуктора на проектную мощность запланирован в четвёртом квартале 2023 года.