Депутаты тюменской гордумы обсудили проект бюджета города на 2023 год

Проект бюджета города Тюмени на 2023 и плановые 2024-25 годы обсудили члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы.

Доход в бюджет Тюмени на 2023 год запланирован в размере 35,6 млрд рублей, расход — 38,1 млрд. Дефицит планируется перекрыть до конца этого года за счет соподчинительных налоговых поступлений и экономии бюджета этого года. 82% доходов бюджета будет сформировано за счет налоговых поступлений от НДФЛ и по упрощенной системе налогообложения, остальные поступления — из регионального и федерального бюджета на исполнения соответствующих полномочий.

31 октября проект бюджета был передан на обсуждение в гордуму, на сайте администрации и профильного департамента опубликован 1 ноября. 10 ноября прошли публичные слушания. В них участвовали депутаты гордумы, заместители главы города, представители 16 ТОСов города, 5 СМИ и жители города — в целом 150 человек. Заслушано 20 выступлений, принято 4 письменных обращения. Помимо этого, на сайт поступило 74 обращения. Все обращения переданы в работу в администрацию города и правительство Тюменской области. Участники публичных слушаний большинством голосов рекомендовали принять проект бюджета на 2023 год.

"Безусловно это социально ориентированный бюджет, который направлен на развитие территории города, трансформацию городской среды и самое главное - в нём учитывается мнение наших горожан", - подчеркнул замглавы Владимир Пилипчук.

Депутаты рекомендовали принять на очередном заседании проект бюджета, отметив, что он сбалансированный, учтены основные направления развития города, несмотря на напряженность и дефицит, в нем заложены средства на перспективное развитие, на предоставление различных льгот жителям города и поддержку предпринимательства, сохранена статья на инициативное бюджетирование.

Комментируя итоги обсуждения вопроса, заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Антон Терехин отметил, что в целом депутаты положительно оценивают планы по наполнению бюджета и расходованию средств, документ будет корректироваться в течение года и есть надежда, что изначально заявленный размер дефицита может быть скорректирован за счет разумной экономии и роста доходов. "Финансовые потери присутствуют, но углы сглажены. Мы понимаем, что бюджет сформирован не окончательно. Будут дополнительные доходы, будет экономия в расходах", - отметил Антон Терехин.

Окончательное обсуждение проекта бюджета состоится на заседании думы 24 ноября.