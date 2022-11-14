Дорожные службы Тюмени устраняют последствия снегопадов

Работы по устранению последствий снегопада в Тюмени ведутся в дневную и ночную смены. В утренние часы на уборку тюменских улиц вышли 524 рабочих и 384 единиц спецтехники, в том числе 77 комбинированных дорожных машин, 112 тракторов, 77 погрузчиков, 71 самосвал и другие, сообщили в администрации города.

Во время снегопада уборка ведется по определенному "сценарию". В первые часы очищаются центральные улицы с высокой интенсивностью движения автомобилей. Так, после осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

Особое внимание подрядчики уделяют очистке тротуаров, площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и труднодоступных участков.

Председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов:

За минувшие сутки с улиц вывезено порядка 500 кубометров снега и грязи, откачано воды около 550 кубметров. Уже сегодня по прогнозам синоптиков в городе ожидается понижение температуры воздуха. В связи с этим перед дорожными службами стоит задача очистить от снега и грязи тротуары и дороги. А для недопущения образования наледи и накатов на объектах улично-дорожной сети используются противогололедные материалы.

Технология работ по борьбе с зимней скользкостью осуществляется строго в соответствии с требованиями отраслевого дорожного методического документа "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р.

В администрации города напоминают, что что любой пользователь сети Интернет в режиме реального времени может отследить работу и перемещение снегоуборочной техники на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".