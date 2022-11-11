Тюмень входит в топ-10 авианаправлений на новогодние праздники

Сервис путешествий Туту выяснил, куда запланировано больше всего авиапутешествий в период новогодних праздников. Рассматривались данные по билетам, оформленным для перелёта с 29 декабря по 8 января.

По данным Туту, около 89% билетов с вылетами с 29 декабря по 8 января оформляется по России, остальные - за рубеж, причем в основном в страны ближнего зарубежья. Год назад на билеты по России приходилось 92,5%.

Около трети перелётов запланировано в Москву и Санкт-Петербург Больше всего билетов в столицу оформлено из Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербург на новогодние праздники собираются прилететь из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Самары и Минеральных Вод.

Также в топ-10 городов, куда россияне планируют больше всего перелётов с 29 декабря по 8 ноября, вошли Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск. Кроме того, востребованы авиабилеты в Самару, Красноярск, Уфу, Иркутск, Челябинск, Омск, Сургут, Пермь, Новый Уренгой и Екатеринбург.

Из заграничных направлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения, Беларусь, Киргизия, Азербайджан и Казахстан. Также в топ-10 стран на новогодние праздники у самостоятельных путешественников входят Турция, ОАЭ и Израиль.