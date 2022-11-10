Около 1800 тюменских старшеклассников стали участниками проекта "Мы выбираем АПК"

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Аграрный университет Северного Зауралья 9 ноября запустил образовательную программу "Мы выбираем АПК", в формате видеосвязи к мероприятию подключилось около 1800 учащиеся 9-11 агротехнологических классов и директора школ-партнеров АПК, руководители органов управления образования и управления АПК мунициппалитетов, директора профессиональных образовательных учреждений аграрного профиля, а также руководители сельхозорганизаций.

Перед участниками выступили руководители ГАУ Северного Зауралья, департамента агропромышленного комплекса, Департамента образования и науки, Тюменской областной Думы, администраций муниципальных районов.

Вводное занятие на тему: "Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области" провел для школьников замгубернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По словам ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко, программа реализуется с целью ранней профессиональной ориентации школьников и их мотивации к получению аграрной профессии. Для этого университет с каждым новым учебным годом наращивает обороты и расширяет географию присутствия. Первый агротехнологический класс был открыт в 2020 году на базе средней школы № 1 в Ишиме, а сегодня уже 25 школ-партнеров, в том числе школа-интернат ямальского поселка Самбург. В 2022-2023 учебном году ребята смогут не только пройти обучение на профориентационных курсах, но и принять участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, посетить передовые сельхозпредприятия региона, попробовать себя в проектной деятельности и даже сдать нормативы комплекса ГТО, сообщает пресс-служба ГАУ СЗ.