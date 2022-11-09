Маткапитал в 2023 году подрастет на несколько десятков тысяч рублей

Выплаты по материнскому капиталу увеличат в 2023 году. Сумма средств по господдержке на первого ребёнка составит почти 590 тыс. рублей, а на второго — около 780 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по поддержке семей с детьми.

Программа маткапитала будет продлена до 2026 года, а с 2020 года выплаты по ней получают и семьи, где рождается первенец, отмечается в Telegram-канале Нацпроекты.

В 2022 году размер маткапитала составляет 524 тыс. рублей на первенца и 693,1 тыс. рублей на второго, если семья не получила выплату за первенца. В ином случае сумма составит 168,6 тыс. рублей.

Маткапитал выплачивают семьям с детьми по нацпроекту "Демография". Специально за ним обращаться не нужно: сертификат появляется сам в личном кабинете на портале госуслуг.

Отметим, с 2020 года по решению губернатора Александра Моора тюменские семьи на рождение или усыновление первого ребенка могут получить 150 тысяч рублей маткапитала и из регионального бюджета. С начала года такой возможностью воспользовалась 4 131 семья, на эти цели направлено почти 620 млн рублей.