Тюменские власти планируют увеличить субсидии на газификацию

В текущем году льготникам предоставляются субсидии на газификацию в размере 90 тысяч рублей в следующем году сумма может быть увеличена, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе личного приема граждан.

По вопросу газификации к главе региона обратилась Наталия Печеркина, живущая в деревне Полуянова Тобольского района, где люди до сих пор отапливают свои дома дровами. Моор заверил пенсионерку, что до конца 2023 года газ в ее деревню придет:

Запланировано строительство подводящего газопровода и сетей газораспределения. Проект газификации деревни разработан. Строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. На голубое топливо переведем котельную местной школы и 131 дом.

Также губернатор напомнил пенсионерке о субсидии, на которую она как ветеран труда может рассчитывать. "На них могут претендовать 43 категории населения. Компенсируем землякам до 90 тысяч рублей на внутридомовую газификацию, сейчас прорабатываем вопрос об увеличении этой суммы", - отметил Моор.