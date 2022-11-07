Маткапитал на первенца из областного бюджета получили более 4 тысяч тюменских семей

С начала 2022 года региональный материнский капитал за рождение первого ребенка в Тюменской области получила 4 131 семья, на эти цели из бюджета региона направлено почти 620 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

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Размер регионального маткапитала на первого ребенка - 150 000 рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Демография" .

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Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020 года, в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны проживать в Тюменской области и обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

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Обратиться за назначением регионального материнского капитала на первого ребенка можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме.

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Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно не выходя из дома — через региональный портал госуслуг или филиалы МФЦ.