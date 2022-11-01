В Тюмени началось обсуждение проекта бюджета города на 2023 год

Фото - https://vk.com/zabolotnyievgenyi

В Тюменскую городскую думу поступил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов, депутаты приступили к подробному изучению его параметров, сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Доходная часть бюджета запланирована в сумме 35,623 млрд рублей, расходная – 38,078 млрд. Сокращение по сравнению с прошлым годом связано с тем, что проведены основные работы на финансово емких объектах.

"Уменьшение не скажется на жизнеобеспечении Тюмени. Бюджет позволит профинансировать все социальные обязательства и обеспечить реализацию жизненно важных направлений деятельности города. Бюджет развития в 2023 году составит более 7 млрд рублей", - отметил Евгений Заболотный.

8 ноября депутаты гордумы встретятся с главой Тюмени для обсуждения проекта бюджета, публичные слушания намечены на 10 ноября, заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету думы - на 16 ноября. Окончательное решение будет принято депутатами на заседании Думы 24 ноября.

Проект бюджета размещен на сайте Тюменской гордумы в разделе "Предложения в проекты решений Думы".