Депутаты гордумы утвердили увеличение расходов бюджета Тюмени на 854 млн рублей

Вопрос увеличения расходной части бюджета города рассмотрен на 37-м заседании Тюменской городской думы, депутаты единогласно поддержали предложенные главой города корректировки.

Решением вносятся изменения на 2022 год в части увеличения общего объема доходов и расходов бюджета города Тюмени на сумму 853 млн 793 тыс. руб. за счет дополнительных налоговых поступлений в частности налога на доходы физических лиц и единого вмененного налога с предпринимателей, что обусловлено повышением уровня жизни в городе Тюмени, пояснил глава города Руслан Кухарук.

Увеличение расходов произойдёт по программе переселения граждан из непригодного для проживания жилья (198,6 млн рублей), благоустройство территории общего пользования по ул. Дзержинского (263,7 млн), реконструкцию сетей инженерно-технического обеспечения в границах улиц Дзержинского, Республики, Челюскинцев, Осипенко (99,7 млн), капремонт теплосетей во дворах ( 95,3 млн), строительство транспортной развязки ул. Мельникайте — ул. Дружбы (149,5 млн), выкуп земли и объектов недвижимости в рамках реконструкции ул. Таврическая (32,6 млн) ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова (14,4 млн рублей).

"Корректировка, которую мы сегодня принимаем, обоснована, связана с тем, что город получил дополнительные доходы. Это хорошо, это говорит о том, что и зарплата в городе подрастает у жителей, потому что мы получаем дополнительные доходы за счет НДФЛ и за счет предпринимательской деятельности. Убеждён, что до конца года бюджет будет выполнен еще и в расходной части, так как сегодня многие работы по муниципальным программам идут с опережением графика", - прокомментировал принятое депутатами решение председатель гордумы Евгений Заболотный.