Коллектив АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 55-летие с момента образования предприятия

25 октября в Тюмени состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею. В праздновании приняли участие президент ПАО "Транснефть" Н.П. Токарев, вице-президенты ПАО "Транснефть" С.А. Андронов, В.А. Каланда, Б.М. Король, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов, губернаторы Тюменской области А.В. Моор и ЯНАО Д.А. Артюхов, первый заместитель губернатора ХМАО-Югры А.А. Охлопков, коллектив и ветераны акционерного общества.

Во время торжественной церемонии состоялось вручение наград сотрудникам за отличные результаты в работе. Всего к юбилею предприятия наградами разного уровня были отмечены более 300 человек.

Н.П. Токарев поздравил коллектив АО "Транснефть – Сибирь" с 55-летием, пожелав новых успехов в деятельности на благо предприятия, ПАО "Транснефть" и страны.

Р.Р. Исламов поблагодарил ветеранов компании за вклад в становление и развитие производственных мощностей.

АО "Транснефть – Сибирь" является самым крупным дочерним обществом компании "Транснефть", ведет деятельность на территории семи регионов РФ, обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам общей протяженностью 9,3 тыс. км.

Предприятие было образовано в виде Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири в 1967 году для эксплуатации нефтепроводов Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск, позднее оно стало называться ОАО "Сибнефтепровод". Основные производственные мощности были введены в строй в 60-80-х годах XX века, включая крупнейшие магистральные нефтепроводы Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Сургут – Полоцк, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Холмогоры – Клин. В 2015 году в результате экономического обоснования по оптимизации производственного процесса были переведены на транспортировку нефтепродукта магистральный трубопровод Тюмень – Юргамыш и нефтеперекачивающая станция "Тюмень". В 2014 году предприятие было переименовано в АО "Транснефть – Сибирь".

За последние 10 лет реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие системы магистральных трубопроводов, оптимизацию их работы и наращивание потенциала. В 2017 году состоялся запуск в промышленную эксплуатацию самого северного в России магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Реконструированы магистральные нефтепроводы Шаим – Тюмень и Усть-Балык – Омск. В целях увеличения объемов поставки нефти на Тюменский нефтеперерабатывающий завод с 7,2 до 9,04 млн. тонн в год проведена модернизация нефтеперекачивающих станций "Конда-3", "Торгили-3", НППС "Тюмень". В прошлом году АО "Транснефть – Сибирь" приступило к эксплуатации единой системы диспетчерского управления, созданной для оперативного управления магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом. Также в 2021 году введена в эксплуатацию автоматизированная система смешения нефти на ЛПДС "Южный Балык".

В настоящее время приоритетной для предприятия задачей является модернизация производственных мощностей – резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, магистральных и подпорных насосов, электродвигателей, систем автоматизации.

АО "Транснефть – Сибирь" является одним из крупнейших налогоплательщиков. В прошлом году предприятие перечислило в бюджеты разного уровня 22,7 млрд рублей, в текущем году планируемые налоговые отчисления составят порядка 30 млрд рублей. Предприятие принимает активное участие в социальном развитии территорий присутствия, являясь крупным работодателем, реализует благотворительные проекты, работники ведут активную волонтерскую деятельность.

Энергоэффективность, экологичность, строгое соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности – основные принципы, в соответствии с которыми компания ведет производственную деятельность.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"