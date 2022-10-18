Гендиректор "ТДСК" Николай Щепелин: опыт – основа надежности

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Тюменская домостроительная компания успешно реализует проекты комплексного освоения территории с созданием инфраструктуры в новых районах Тюмени уже на протяжении многих лет. Сегодня крупнейший застройщик города осуществляет полный цикл работ от проектирования до сдачи объектов капитального строительства в эксплуатацию, выступает в качестве инвестора, заказчика, генподрядчика и проектировщика.

Генеральный директор АО "ТДСК", кандидат экономических наук, заслуженный строитель России, почетный строитель Тюменской области, Почетный гражданин Тюменской области Николай Щепелин поделился философией предприятия, которое вот уже 58 лет обеспечивает уют и комфорт для жителей своих домов.

1 октября Тюменской домостроительной компании исполнилось 58 лет. Это значимая дата для любого предприятия. Назовите основные показатели, которых удалось достичь за эти годы?

За весь период трудовой деятельности ТДСК ввела в эксплуатацию 6 182 434 кв.м. Построила более 20 жилых комплексов. Можно сказать, что каждый четвертый житель областной столицы живет в квартирах, построенных Тюменской домостроительной компанией.

Мощности предприятия, созданного в 1964-ом году, по объемам ввода жилых домов выросли с 25 тыс. до 230-250 тыс. кв.м в год. У нас трудится более 2-х тысяч работников, при этом 30% всего состава – инженерно-технические специалисты.

Новостройки микрорайонов "Плеханово", "Комарово", "Центральный", "На Менделеева", жилого района "Ново-Патрушево" стали настоящим украшением Тюмени. Компания расширила географию строительства и ведет застройку на территории Тюменского района, получившую рабочее название "жилой комплекс "НОВО КОМАРОВО".

Какие дома строит ТДСК?

За прошедшие годы помимо панельного домостроения освоены иные виды строительства. С 2014 года возводятся высотные дома в сборно-монолитном каркасе. Гордостью ТДСК является знаменитый в Тюмени комплекс "Три Богатыря", который по праву назван лучшим проектом 2018 года на Всероссийском конкурсе "Лучший реализованный проект на российском рынке недвижимости". Есть и своя изюминка – уютное малоэтажное строительство, являющееся победителем Ежегодного областного конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2018 год" в номинации "Лучший застроенный микрорайон. Малоэтажная комплексная застройка". А по итогам многократного ежегодного участия во Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию АО "ТДСК" по праву носит звание "Элита строительного комплекса России".

Кроме того, Тюменская домостроительная компания сделала большой шаг в разработке проектных решений. Новые планировки, новые концепции, технологии и цветовые решения фасадов уже реализуются на строительных площадках жилого района "Ново-Патрушево" и жилого комплекса "НОВО КОМАРОВО".

Как изменился подход к строительству жилья за последние годы? С чем связаны эти тенденции?

Жилищное строительство служит индикатором не только инвестиционной активности, но и привлекательности регионов для населения. Объемы жилищного строительства в Тюменской области с каждым годом демонстрируют значительную динамику.

Необходимость изменения подхода к строительству жилья была продиктована самими покупателями. Строгое соблюдение сроков строительства объектов, технологии их возведения, грамотная политика выстраивания партнерских отношений с поставщиками материалов, исключение привлечения кредитных средств банковских учреждений – эти и другие меры позволили ТДСК удержать цены на демократичном уровне, не допустив удорожания выпускаемой продукции, работы и услуг.

Во многом качество новостроек зависит от применяемых материалов. Вы не просто строите, но еще и производите стройматериалы под свои нужды. Какие требования вы предъявляете к материалам и где еще их реализуете, помимо собственных проектов?

ТДСК - первый тюменский застройщик, который "ломает" существующие стереотипы о панельных домах и самостоятельно производит долговечные и прочные элементы конструкций, из которых возводит жилые комплексы повышенной комфортности. Новая технология сборного железобетона в корне отличается от той, что применялась в годы социализма.

Мы производим все необходимые компоненты для возведения панельного дома нового поколения на собственном заводе. Это наружные стеновые панели, плиты перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, пустотные плиты перекрытия, сваи, колонны, лифтовые шахты, лестничные площадки и марши, вентиляционные блоки, балконные плиты и другие. Для каждого вида деталей используют определенный класс бетона с показателями долговечности в зависимости от условий эксплуатации и нагрузок на них. Все изделия проходят строгий контроль качества с проведением необходимых испытаний.

За последние годы сделано немало для технического перевооружения предприятия. Открыты модернизированные подразделения завода КПД – новый арматурный цех, ремонтно-механический цех, цех СМК, цех сантехзаготовок, а также новый пункт осмотра транспортных средств.

К слову, нашу продукцию можно приобрести и в розницу. Для этого нужно только позвонить в отдел снабжения и задать интересующие вас вопросы.

В Тюменской области высокая конкуренция на рынке недвижимости. Какие основные преимущества жилья от ТДСК можете назвать?

Прежде всего, это доверие к застройщику, готовое жилье без рисков в приобретении, адекватная стоимость покупки, использование госпрограмм и возможность быстрого вселения.

Современный покупатель объекта недвижимости с каждым годом становится требовательнее. Ему нужны не просто квадратные метры, в приоритете – комфортная среда для проживания. Он ищет жилье в экологически чистом районе, с хорошей транспортной развязкой, развитой социально-бытовой инфраструктурой. Окружающая городская среда должна приносить эстетическое удовольствие через облагороженные и благоустроенные общественные пространства, чистые подъезды, оборудованные детские площадки и многое другое.

Для наших покупателей мы стараемся создать все необходимые условия. И это не краткосрочный формат отношений "заключение договора – получение ключей", а долговременное сотрудничество.

Важный аспект нашей деятельности – строительство административных помещений, школ, детских садов, медучреждений. В профессиональной копилке ТДСК – возведение и ввод в эксплуатацию 4 детских садов, поликлиники на 600 посещений в смену и школа на 1 200 учебных мест, которую мы строим в рамках государственного контракта.

Расскажите о последних проектах? В чем их уникальность, особенность?

Новый проект комплексной застройки "НОВО КОМАРОВО" общей площадью 141 га расположен в Московском МО и рассчитан на 27 273 человек, он создаст для населения удобную, здоровую и безопасную среду проживания. Площадь жилого фонда на весь участок составит не менее 900 000 кв.м. На въезде с Червишевского тракта формируется квартал с общественно-деловой и коммерческой застройкой, включающей объекты культуры, спорта и молодежной политики. Ядром многоэтажной жилой застройки станут объекты образования.

Параллельно мы приступили к строительству современной квартальной котельной, укомплектованной новейшим оборудованием, которое бесперебойно обеспечит комплексную застройку горячей водой и теплом в течение всего года. Для ТДСК это первый опыт строительства и запуска котельной.

В границах застройки предусмотрено размещение двух котельных мощностью по 72 МВт каждая. Одна из них была введена в эксплуатацию в минувшем году. В Тюмени это первая котельная с такой производительностью и шестью стволами дымовых труб высотой по 70 м каждая. В планах на 2024 год – строительство второй котельной.

Почему вы отдаете предпочтение продаже готового жилья, а не участию в долевом строительстве?

Покупка жилья – одна из самых крупных покупок, которая совершается всего несколько раз в жизни. Поэтому к выбору объекта, застройщика, изучению рынка Покупатели относятся максимально ответственно.

10 лет назад администрация Компании приняла решение перейти от долевого строительства к реализации готового жилья. Процесс перехода был очень непростым. Но именно возможность реализации готового жилья позволила не допустить в своей истории такого понятия как "обманутый дольщик".

В отличие от квартиры, которая продается на стадии котлована, жилье, которое продается по договору купли-продажи, реально существует. Его можно осмотреть, оценить качество выполненных работ, что исключает возникновение каких-либо спорных ситуаций с застройщиком по поводу качества жилья. Покупка готового жилья – это гарантия чистоты юридической истории объекта. Тюменская домостроительная компания продает квартиры с выполненной черновой отделкой. Поэтому покупатель имеет возможность самостоятельно продумать дизайн помещений и воплотить его в жизнь, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

На Ваш взгляд, для застройщика важен опыт и время существования на рынке? Есть ли преимущество перед компаниями-новичками?

Основной девиз Тюменской домостроительной компании: "Опыт – основа надежности". Предприятие занимает лидирующие позиции в строительной отрасли региона, является градообразующим предприятием областной столицы и системообразующей организацией российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Достижению столь значимых вершин способствует сохранение лучших традиций и накопленный годами опыт домостроения. Компания не останавливается на достигнутом, постоянно развивается.

Буквально несколько лет назад в рейтингах строительной отрасли присутствовало большое число застройщиков. Сейчас ситуация для некоторых компаний кардинально изменилась, но только не для ТДСК. С 2012 года Компания реализует только готовое жилье. И это является основным уникальным торговым предложением.

Благодаря реализации готового жилья, широкому выбору планировочных решений, демократичным ценам в сочетании с хорошим качеством, ТДСК зарекомендовала себя на рынке недвижимости как надёжный, крупный, добросовестный застройщик и партнёр.