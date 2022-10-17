Правила благоустройства, образование и бюджет Тюмени обсудят городские депутаты в постоянных комиссиях

Правила благоустройства, образование и исполнение бюджета Тюмени депутаты рассмотрят на заседаниях постоянных комиссий

Информацию по важнейшим вопросам жизнедеятельности Тюмени депутаты городской думы заслушают и обсудят на заседаниях постоянных комиссий с 18 по 20 октября.

Соблюдение Правил благоустройства города Тюмени в 2021 году обсудят члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова. Представители администрации города 18 октября доложат об эффективности работы городских очистных сооружений и перспективных планах по увеличению их мощностей. Заседание начнется в 10.00.

Члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука в этот же день утвердят схему избирательных округов, рассмотрят инициативу тюменцев об установлении границ нового ТОСа в Калининском административном округе. Народные избранники проанализируют основные направления работы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Информацию о выполнении муниципальных программ "Развитие образования в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы" и "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021 – 2026 годы" заслушают на заседании постоянной комиссии по социальному развитию под председательством Елены Бойко 19 октября.

Расходование бюджетных средств и источники пополнения городской казны - ключевая тема заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. В частности, депутаты под председательством Ивана Романчука обсудят изменения в основные параметры бюджета Тюмени 2022 года в части увеличения общего объема доходов и расходов на реализацию муниципальных программ, установят налоговую льготу по земельному налогу для организаций сферы телекоммуникаций и информационных технологий, проанализируют динамику поступления прибыли и дивидендов от муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей города в уставном капитале.

Освобождение земельных участков от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров, погребов и сохранение объектов культурного наследия Тюмени станут темами для обсуждения членов постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию под председательством Алексея Рагозина. Депутаты приступят к работе в режиме видеоконференцсвязи 20 октября.