119 разрешений на строительство многоквартирников выдано в Тюменской области с начала 2022 года

10:34 14 октября 2022
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С начала года в Тюменской области выдано 119 разрешений на строительство многоквартирных домов, площадь планируемого к строительству жилья более 1,2 млн кв. метров.

По соотношению действующих разрешений на строительство к численности населения регион занимает вторую строчку, уступая только Ленинградской области.

В целом по стране за три квартала 2022 года (без учета новых регионов) выданы разрешения на строительство жилья площадью 35,9 млн кв. метров, сообщает ГУС ТО.

Теги: строительство жилья
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