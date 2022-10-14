119 разрешений на строительство многоквартирников выдано в Тюменской области с начала 2022 года

С начала года в Тюменской области выдано 119 разрешений на строительство многоквартирных домов, площадь планируемого к строительству жилья более 1,2 млн кв. метров.
По соотношению действующих разрешений на строительство к численности населения регион занимает вторую строчку, уступая только Ленинградской области.
В целом по стране за три квартала 2022 года (без учета новых регионов) выданы разрешения на строительство жилья площадью 35,9 млн кв. метров, сообщает ГУС ТО.
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