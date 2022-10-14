Организаторы экспортного форума в Тюмени проводят опрос

Тюменский экспортный форум запланирован в регионе на 1 декабря, в связи с предстоящим событием организаторы решили узнать мнение бизнеса том, какие страны они считают перспективными для внешнеэкономической деятельности.

"Мы хотим, чтобы данное мероприятие прошло с пользой для развития экспортного потенциала каждого участника Форума. Для учета мнений мы разработали блиц-анкету, будем рады Вашему участию в нем. Это займет не более 5 минут вашего времени", - следует из сообщения ТПП Тюменской области.

В блиц-анкете предлагается выбрать перспективные для сотрудничества страны, отметить полезные встречи и мастер-классы форума и выбрать темы для обсуждения, в числе которых новая география экспорта, выход на китайский рынок, трансформация логистических цепочек, е-commerce, импортрозамещение и проч.