В Тюмени открыли спортядро у гимназии №1

Учащиеся гимназии №1 в Тюмени осваивают новые турники, тренажеры и игровые площадки, которые проявились у образовательного учреждения благодаря неравнодушным жителям микрорайона, заботе депутата гордумы и администрации города.

В торжественном открытии новой спортплощадки вместе с гимназистами и педагогами приняли участие председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный и глава муниципалитета Руслан Кухарук.



С просьбой о благоустройстве изношенной спортплощадки, её оснащении оборудованием и спортинвентарем к председателю думы Евгению Заболотному обратились жители города. При координации усилий депутата, администрации Тюмени, руководства гимназии и строителей наказ тюменцев был выполнен: площадь почти в 5 тысяч квадратных метров благоустроили за три месяца.

Руслан Кухарук подчеркнул, что с учетом пожеланий учеников и педагогов обустроено несколько игровых зон, объединенных в спортивное ядро — баскетбольная, волейбольная, стритбольная площадки и футбольное поле. Отдельно расположена зона для занятий воркаутом, сделаны беговые дорожки.

Евгений Заболотный отметил, что теперь уроки физкультуры одновременно могут проходить у пяти классов гимназии, в свободное время спортобъект доступен для занятий жителей микрорайона и проведения спортивных соревнований.

"Особое значение планируется уделять подготовкам в рамках всероссийского проекта "Готов к труду и обороне" - на этом комплексе есть всё для эффективных занятий. Очень популярны у тюменцев игровые виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол. Это спортивное ядро отвечает всем требованиям", - выразил уверенность председатель городской Думы.

После церемонии открытия гости праздника оставили автографы на футбольном мяче, который будет храниться в стенах гимназии.