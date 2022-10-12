Около 12 тысяч детей родились в Тюменской области за 8 месяцев 2022 года

18:00 11 октября 2022
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Число родившихся за январь-август 2022 года в Тюменской области составило 11 841 новорожденных. Количество родившихся за август 2022 года превысило на 4,2% количество родившихся в августе 2021 года, составив 1 655 новорожденных.

По числу родившихся на 1000 населения среди субъектов Российской Федерации Тюменская область занимает седьмое место и второй место среди субъектов Уральского федерального округа, сообщает со ссылкой на Росстат областной департамент экономики. 

Теги: демография
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