Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 17,4%

По данным Росстата, в феврале в Тюменской области средняя зарплата увеличилась до 77 тыс. 525 рублей.
За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 17,4% по сравнению с прошлым февралем и на 9,8% - по сравнению с январем 2024 года.
По уровню заработка Тюменская область традиционно на третьем месте в УрФО. Больше начисляли работникам ЯНАО (149 тыс. 951 руб.) и ХМАО-Югры (108 тыс. 951 руб.).
В Свердловской области средняя зарплата составила 70 тыс. 745 руб., в Челябинской — 63 тыс. 52 руб., в Курганской - 54 тыс. 942 руб.
При этом в Курганской области зафиксирована самая высокая динамика. Согласно официальной статистике, заработки здесь увеличились на 28,9%, в Челябинской области — на 25,6%, сообщает Вслух.ру.
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