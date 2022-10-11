Банк России подготовил ответы на основные вопросы по кредитным каникулам для участников СВО

Закон дает право участникам специальной военной операции и членам их семей приостановить платежи по кредитам на весь срок службы плюс 30 дней. Если участник СВО погиб, скончался от ран либо получил инвалидность первой группы, его кредиты, а также кредиты членов его семьи будут списаны, сообщает ЦБ РФ.

Как получить каникулы?

Нужно обратиться в банк или к другому кредитору – например, по телефону или электронной почте. Если есть возможность, сразу предоставить документы об участии в СВО.

Чем помогут каникулы?

Не нужно вносить платежи по кредиту, пока действуют каникулы. Если уже была просрочка, то неустойку, штрафы или пени заморозят — расти они не будут. Банк не сможет продать квартиру, машину или другой предмет залога. Приостанавливается исполнительное производство, если оно было начато.

Как платить по кредитам после окончания каникул?

Размер ежемесячных платежей останется прежним. По потребительским кредитам количество платежей увеличится – добавка зависит от срока кредитных каникул. Во время каникул проценты продолжат начисляться, но по льготной ставке (2/3 от среднерыночной). По ипотеке переплаты не возникнет. Пропущенные платежи просто переносятся в конец срока кредита.

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