В Тюмени открыли выставку акварелей уральской художницы "Я вернусь"

Торжественное открытие выставки акварельных картин "Я вернусь!" в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей с произведениями тюменских поэтов тюменских провели в администрации города Тюмени. Автор акварельной живописи - жена боевого офицера, участника СВО, участница Союза офицерских жен и семей военнослужащих Юлия Виноградова.

Выставка уже побывала в нескольких городах Уральского федерального округа. В Тюмени работа выставки организована при поддержке Тюменской городской думы и благодаря Союзу офицерских жен и семей военнослужащих Тюмени и Тюменской области.

Вниманию тюменцев представлено 38 картин, большинство из них отражают личные переживания и эмоции художницы, но отзываются в сердцах каждого зрителя. На открытии экспозиции дети исполнили песни на стихи уполномоченного представителя президента Союза офицерских жен и семей военнослужащих Марины Цуркану, местные поэты прочли свои стихи и поделились своими эмоциями с депутатами, представителями общественности, журналистами и молодежью.

Председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула важность таких выставок и для поддержки семей бойцов, и для патриотического воспитания молодежи. "На открытии выставки были ветераны и участники специальной военной операции, школьники и студенты, депутаты и жители города. Благодаря нашим авторам и генераторам идеи мы можем нашему подрастающему поколению рассказать о замечательных парнях, героях, которые защищают нашу страну. Отражая в картинах и свои страницы жизни как жена офицера, Юлия заостряет наше внимание на событиях и героях, которые заслуживают признания. Надеюсь, что выставку посетят многие жители нашего города", - отметила Светлана Иванова.

Организатор экспозиции Марина Цуркану отметила, что выставка "Я вернусь" — это как история любви, верности, преданности, надежды, мужества. "У нас в Союзе очень много женщин и матерей, которые ждут наших защитников Отечества. Кто-то уже никогда не вернется. И вот чтобы запечатлеть эти события, чтобы это сохранить как летопись в истории, мы организовали выставку картин Юли, которые написаны ею на эмоциях, одном дыхании. Тюменские поэты к ним написали свои стихи. Для нас это очень ценно. Это своего рода мостик между прошлым и будущим, который призывает и как путеводная звезда указывает нашим ребятам, чтобы они вернулись все домой живыми, невредимыми и обязательно с победой", - рассказала Марина Цуркану.

Выставка в администрации города будет работать по 10 июля в будние дни до 17:00, посетить ее сможет любой желающий. После Тюмени она в планах экспонировать ее в Тобольске и Ханты-Мансийске. Больше информации о картинах, написанные по их мотивам литературные произведения можно найти на сайте художницы.