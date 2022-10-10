Тюменские аграрии на 97% убрали картофель и на 92% - зерно

14:04 10 октября 2022
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Хлебные поля Тюменской области обмолочены на 92%, картофельные убраны на 97%, такие данные на утро 10 октября приводит департамент АПК региона. 

В уборке зерна за неделю аграрии продвинулись на 8%, картофеля - на 10%. Валовой сбор зерна - более 1,8 млн тонн, картофеля - около 223 тыс. тонн.

В ближайшее время обмолот яровых завершит Упоровский район - у них остался 1% неубранных зерновых, близки к финишу армизонские и казанские механизаторы - 2 и 3% соответственно, еще 10 районов обмолотили 90% и более полей. 

Уборку картофеля завершили в 10 из 18 возделывающих культуру районах области, еще в трех: Упоровском, Заводоуковском и Тюменском - осталось дособрать 2-4% урожая.  

Теги: АПК , зерно , картофель , продовольствие , уборочная кампания
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