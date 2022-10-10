Тюменцы могут слать посылки по номеру телефона адресата

Жителям Тюменской области стала доступна отправка посылки Почтой России по номеру телефона получателя. Это можно сделать, если получатель подключил в мобильном телефоне через приложение Почты России услугу приёма посылки по номеру телефона. Кроме этого у получателя и отправителя должна быть оформлена "простая электронная подпись" (ПЭП). Оформить ПЭП также можно в приложении или на сайте Почты.

Если у получателя подключена функция "Отправка по номеру телефона", отправителю при оформлении посылки достаточно указать номер телефона получателя в формате +7 хххххххххх на сайте или выбрать его из телефонной книги в мобильном приложении Почты. При оформлении такой посылки отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Другие персональные данные (фамилия и адрес) не отображаются. Это бесплатный сервис: отправитель оплачивает только стоимость посылки, - отметили в УФПС Тюменской области.

Посылка до востребования придет в то почтовое отделение, к которому относится адрес, указанный в профиле получателя. Получателю в мобильном приложении автоматически добавляется отправление, он может отслеживать этапы его перемещения со своего смартфона, а потом быстро и легко забрать посылку по штрих-коду на почте.

Жителям Тюмени, которые хотят получать отправления ещё быстрее, рекомендовано выбирать доставку посылок через почтоматы, пишет Мегатюмень.