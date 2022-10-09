Тюменский Россельхозцентр проверяет качество зерновых и зернобобовых культур

Более 6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая проверили специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Кондиционными, то есть отвечающими требованиям на посевные качества по всем показателям, признано 697 тонн (12,5%).

"Некондиционные семена не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 по засоренности, 8,6 % — по всхожести", — комментируют в Россельхозцентре по Тюменской области.

Количество исследованных яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 3% от общей потребности по региону, проверка семенного материала будет продолжена, пишет "Тюменская линия".