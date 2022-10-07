Фуат Сайфитдинов: федеральный бюджет на трехлетний период сохраняет социальную направленность и предусматривает развитие

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", которые состоялись накануне в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Спикер регионального парламента рассказал, что слушания провела глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, а с основным докладом выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Характеризуя основные подходы к формированию бюджета, Антон Силуанов отметил, что работа над главным финансовым документом страны проходила в наиболее трудных на его памяти условиях. Эта сложность вполне понятна и обусловлена событиями, происходящими сегодня в мире", - отметил он.

Сайфитдинов обратил внимание на некоторое снижение поступлений от нефтегазовых налогов, которые всегда были серьезной подушкой безопасности. При этом растут поступления от других налогов, увеличиваются и расходы федерального бюджета, расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ.

"Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию, федеральный бюджет остается социально ориентированным, все социальные обязательства выполняются, и будут выполняться. Валентина Матвиенко отметила, что в федеральном бюджете заложены значительные средства на развитие, и обратила внимание представителей регионов на важность того, чтобы аналогичное направление присутствовало и бюджетах субъектов РФ. Отмечу, что бюджет Тюменской области всегда являлся бюджетом развития, причем объем средств, заложенных на это, ежегодно увеличивается. Уверен, что и бюджет региона на предстоящий трехлетний период будет таким же", - пояснил он.

Вполне закономерным считает Фуат Сайфитдинов увеличение расходов федерального бюджета на обеспечение безопасности и обороноспособности нашей страны. Важно, что это происходит не за счет расходов на социальную политику.

Глава регионального парламента акцентировал внимание и на внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих зачисление доходов от налога на прибыль организаций консолидированной группы налогоплательщиков, в бюджеты субъектов РФ.

"Раньше налог на прибыль организаций зачислялся не в бюджеты территорий, а консолидировался там, где были зарегистрированы вертикально-интегрированные компании. С 1 января 2023 года от этой практики отказываются, и прибыль будет распределяться на территории. Считаю, что это позитивно повлияет на формирование региональных бюджетов", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов добавил, что сейчас много изменений вносится в Бюджетный кодекс РФ, в нормативные акты федерального правительства. В сегодняшних условиях усиливается роль правительства при исполнении бюджета, ему делегируются дополнительные полномочия для оперативного реагирования.