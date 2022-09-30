Тюменская служба занятости поделится опытом с Иркутской областью

Департамент труда и занятости населения Тюменской области и Минтруда и занятости Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве на VII Всероссийской неделе охраны труда, где регионы обсуждают новые подходы решения актуальных задач в сфере труда и содействия занятости, а также реальные кейсы клиентского опыта.

Соглашение направлено на организацию содействия работодателям в привлечении трудовых ресурсов, регулирование вопросов трудовой миграции и рационального использования рабочей силы, в том числе иностранной рабочей силы.

Кроме обеспечения занятости и регулирования трудовых отношений одним из направлений сотрудничества станет обмен лучшими практиками в развитии кадрового потенциала и клиентоцентричности.

Тюменская область является одним из пилотных регионов, где в 2022 году оценивался индекс клиентоцентричности. А уже начиная с 2023 года по всей стране центрам занятости планируется присваивать условную звездность. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была также представлена на Всероссийской неделе охраны труда.