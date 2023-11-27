Тюменская домостроительная компания делится опытом в сфере охране труда

Фото: Клуб профессионалов производственной безопасности

Тюменская домостроительная компания провела мероприятие для коллег из строительной отрасли в рамках работы Клуба профессионалов производственной безопасности.

Сотрудники управления по промышленной и экологической безопасности АО "ТДСК" поделились своим опытом работы по охране труда, развитию и поддержанию системы производственной безопасности на предприятии.

Участников встречи поприветствовал главный инженер АО "ТДСК", депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов, рассказал о работе и перспективах развития компании. Он подчеркнул, что на предприятии уделяется пристальное внимание вопросам производственной безопасности и условиям труда.

О деятельности Клуба рассказала директор учебного центра "Запсибэнерго" Анна Леонова.

"Обсудили с Дмитрием Николаевичем важные детали образования производственников. Эта тема очень важна, поэтому отклик руководителя предприятия, где производственный персонал - это основа развития и успеха деятельности компании, крайне актуален. Глубокое понимание и ежедневное погружение в суть вопроса производственной безопасности руководителей ТДСК заслуживает особого внимания и уважения", - прокомментировала Анна Леонова, подводя итоги мероприятия.

Начальник управления АО "ТДСК" по промышленной и экологической безопасности Яна Девятиярова рассказала об опыте работы службы охраны труда на комбинате. Экологическую деятельность на предприятии представила главный эколог АО "ТДСК" Тамара Лаптёнок.

Программа визита продолжилась ознакомительной экскурсией по территории предприятия с демонстрацией выполнения работ на высоте на тренировочном полигоне "Профи-1". Первый в Тюмени учебно-тренировочный полигон для обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте был выбран неслучайно.

"Поскольку строительная отрасль вот уже много лет занимает первое место по числу несчастных случаев, в том числе при падении с высоты, строительство учебного полигона оказалось актуальным для повышения культуры безопасности рабочих, стремления к "нулевому травматизму", - прокомментировал Дмитрий Антипов.

Отметим, в дальнейшем планируется продолжить обмен опытом между профессионалами производственной безопасности при участии Клуба.