Подведены итоги областного конкурса "Охрана труда глазами детей"

В Тюмени выбрали победителей и призеров второго этапа областного конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей". В конкурсе приняли участие свыше 1700 человек из 25 муниципальных образований региона.

По результатам первого этапа конкурса в департамент труда и занятости населения Тюменской области поступило 24 работыдетей в возрасте от 7 до 9 лет и 26 работ детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Перед комиссией стоял очень сложный выбор. Разрыв баллов был минимален. Члены комиссии отмечают, что все участники подошли к конкурсу с креативом и позитивом. Представленные работы были красивые, сложные, восхищающие.

Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а призеры второго этапа будут награждены памятными сувенирами и дипломами в рамках проведения Всемирного дня охраны труда в апреле 2024 года в городе Тюмени.

Напомним, что цель конкурса - привлечьвнимание детей к вопросам охраны и безопасности труда, формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Конкурс проводился среди детей Тюменской области в 2 этапа:

1 этап - на муниципальном уровне;

2 этап - на региональном уровне в двухвозрастных группах:

- дети в возрасте от 7 до 9 лет (включительно);

- дети в возрасте от 10 до 15 лет (включительно).

Призеры возрастной группы детей от 7 до 9 лет:

1 место - Шабанова Анастасия, 9 лет, ученица МАУ ДО "Центр дополнительного образования Юность" Нижнетавдинского муниципального района, конкурсная работа "Соблюдение безопасности на рабочем месте" с результатом 148 баллов;

2 место - Шукис Александр, 7 лет, воспитанник МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 172 города Тюмени, конкурсная работа "Герои мультфильма за безопасность" с результатом 142 балла;

3 место - Долгушин Кирилл, 8 лет, ученик филиала МАОУ "Сетовская СОШ" - "Овсянниковская СОШ" Тобольского муниципального района, конкурсная работа "Охрана труда глазами детей" с результатом 140 баллов.

Конкурсной комиссией отдельно отмечены работы детей, в которых уделено внимание сохранению здоровья и безопасности семьи, в рамках проведения в РФ Года семьи:

- Щеголев Илья, 8 лет, ученик МАОУ "СОШ имени Декабристов" города Ялуторовска, конкурсная работа "Мои родители работают под защитой";

- Фадеева Вероника, 7 лет, ученица филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3, Сорокинская СОШ № 2 Сорокинскогомуниципального района, конкурсная работа "Наша полиция нас бережет";

- Стасевич Валерия, 9 лет, ученица Падунской СОШ, филиала МАОУ "СОШ № 4" Заводоуковского городского округа, конкурсная работа "Папа, каску не забудь и всегда здоровым будь!";

- Демина Вероника, 8 лет, ученица МАОУ "Аксаринская СОШ" Ярковскогомуниципального района, конкурсная работа "Помни об охране труда".

Призеры возрастной группы детей от 10 до 15 лет (включительно):

1 место - Кирикова Ульяна, 14 лет, ученица МАОУ "СОШ № 4" города Ишима, конкурсная работа "Охрана труда в шахте" с результатом 149 баллов;

2 место - Чупракова Татьяна, 13 лет, ученица МАУ ДО "Центр дополнительного образования Юность" Нижнетавдинского муниципального района, конкурсная работа "Безопасность-залог жизни" с результатом 140 баллов;

3 место - Токарева Любовь, 14 лет,ученица МАУ ДО "ДШИ имени А.А. Алябьева" города Тобольска, конкурсная работа "Безопасность на производстве"с результатом 139 баллов.

Конкурсной комиссией отмечена работа Майер Софьи, 14 лет, ученицы МАУ ДО Абатского района "Детская школа искусств" Абатского муниципального района, конкурсная работа "Пожарный"за выразительное изображение профессии.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области выражает огромную благодарность всем участникам, их родителям, педагогам, специалистам администраций городских округов и муниципальных районов Тюменской области, ГКУ Центр занятости населения Тюменской области за помощь и энтузиазм.