В Тюмени вручили награды социально эффективным компаниям и организациям

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Дипломы победителям и призерам регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" вручил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Семь организаций Тюменской области отмечены как самые социально ориентированные и удостоены чести представлять регион в федеральном этапе конкурса. Победа в конкурсе способствует созданию положительного социального имиджа организации.

В этом году конкурс проводился по 17 номинациям. Заявки на конкурс поступили от 13 организаций региона. Самой востребованной стала номинация "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы". Также тюменские предприятия заявились в новой номинации - "За поддержку работников - многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы". Участие в конкурсе это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и формирование здорового образа жизни

Александр Сидоров отметил, что современные тенденции рынка труда диктуют новые требования к участникам, и здесь важны не только производственные и финансовые показатели:

Фокус компаний смещается в сторону инвестирования в благополучие работников. Создавая благоприятную среду на рабочем месте, гибкое отношение к семейным сотрудникам, повышение качества уровня жизни тех, кто включен в трудовой процесс, посредством системных мер стимулирования - все это помогает организациям формировать конкурентное преимущество на рынке труда. И такой опыт социальной ответственности бизнеса сегодня необходимо тиражировать.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" Минтруда РФ проводит с 2000 года. Итоги федерального этапа текущего конкурсного цикла подведут до конца декабря. Организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне.