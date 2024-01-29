Дмитрий Антипов инициировал встречи по профилактике травматизма на производстве

Депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов выступил организатором мероприятия "Культура безопасности — ключ к нулевому травматизму", во встрече приняли участие представители городских предприятий, в том числе из строительной отрасли, основным спикером стала руководитель учебного центра "Запсибоэнерго" Анна Леонова.

Тема профилактики травматизма на производстве актуальна, подобные встречи призваны заострить внимание руководства компаний и специалистов, отвечающих за безопасность труда, на существующей проблематике и повысить общую грамотность и информированность в трудовых коллективах, подчеркнул Дмитрий Антипов.

"В последнее время профилактике травматизма на производстве уделяется много внимания. Недостаточно быть высококлассным профессионалом, хорошим специалистом — культура безопасности, культура работы сегодня также должна быть в приоритете. К сожалению, практика показывает, что у людей, которые проработали многое время на предприятиях, на производствах, снижается где-то ответственность, где-то ощущения риска, возникает завышенная самооценка, и это может привести к несчастным случаям на производстве. Чтобы максимально минимизировать травматизм, мы сегодня как раз говорим о культуре безопасности и масштабировании ее в трудовых коллективах", - пояснил актуальность встречи Дмитрий Антипов.

Депутат напомнил, что сам работает в строительной сфере и о важности соблюдения всех требований безопасности на производстве знает непонаслышке. Организацией встречи, которая прошла в форме открытого диалога, решил заняться в рамках своей общественной работы. Он отметил, что состоявшаяся встреча — лишь первый шаг к реализации идеи. В зависимости от обратной связи в будущем такие встречи будут организовываться так же на площадке штаба общественной поддержки Тюменской области, при необходимости их можно будет дополнить выездом непосредственно на строительный объект в качестве мастер-класса, либо на учебный полигон. "Мы эту работу готовы организовать, чтобы как можно больше людей вовлечь именно в эту общественную работу",- подчеркнул Антипов.