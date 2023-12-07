Тюменцам напомнили о правилах работы на открытом воздухе в морозы

Департамент труда и занятости населения Тюменской области напоминает работодателям о необходимости исполнения рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Зимой значительно повышается риск обморожения при выполнении работ на открытой территории. Главным государственным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации "Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях".

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Кроме того, работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.

В соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C. Перечень отдельных видов работ, а также продолжительность и порядок предоставления специальных перерывов устанавливаются правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами работодателя.

Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, критерии которых имеются также в вышеуказанных рекомендациях.