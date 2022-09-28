В Тюменской области снижается безработица

Численность безработных по данным на 23 сентября 3 632 человека, что существенно ниже, чем в аналогичный период 2020-21 годов. С августа безработица в регионе, сообщает информационный центр правительства ТО со ссылкой на дептруда.

Уровень регистрируемой безработицы регионе - 0,50%, что ниже средних показателей по России и УФО. Коэффициент напряженности на рынке труда с апреля начал снижаться. Сейчас - 0,26 человек на 1 вакансию.

Основными мерами для снижения напряженности на рынке труда являются организация общественных работ и временное трудоустройство граждан под риском увольнения, частичная компенсация затрат по зарплате работодателям, трудоустраивающим молодежь в возрасте до 30 лет, граждан, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, а также людей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации.