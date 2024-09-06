Более 27 тысяч тюменцев трудоустроились с начала 2024 года через ЦЗН

27 200 человек трудоустроено в Тюменской области в 2024 году благодаря службе занятости населения - основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 5 сентября 2024 года, опубликовал дептруда Тюменской области.

С 1 января по 4 сентября 2024 года в службу занятости населения региона для поиска работы обратилось 34 500 человек, трудоустроено 27 200 человек.

Уровень безработицы составляет 0,27 %.

Количество зарегистрированных безработных на 5 сентября текущего года — 2 000 человек.

В банке вакансий насчитывается 23 200 вакансий.

Топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий: строительство, образование, деятельность профессиональная, научная и техническая, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.