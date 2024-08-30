Около 70 тюменцев в 2024 году открыли свое дело при поддержке службы занятости

В текущем году 68 жителей Тюменской области открыли свое дело при поддержке службы занятости. Участие в программе является отличной возможностью для тех, кто хочет самореализоваться.

Стать предпринимателем даже в возрасте старше 50 лет вполне реально. С начала 2024 года шесть человек старшего возраста реализовали свою мечту и открыли собственный бизнес благодаря поддержке областного Кадрового центра "Работа России".

Пандемия и болезнь отца стали причиной поиска новой работы для Александра Филатова. Многие годы он трудился главным специалистом лаборатории рыбохозяйственной экологии. Исходя из обстоятельств, по своему профилю работу он подобрать не смог. Поэтому, по совету специалистов областного Кадрового центра "Работа России", он решил открыть своё дело.

Благодаря сопровождению специалиста Кадрового центра Александр успешно защитил бизнес-план и оформил индивидуальное предпринимательство. А на полученную субсидию он купил компьютер, который помог реализовать мечту. Теперь он руководит своим бизнесом и проводит исследования, которые, как он сам отмечает, будут востребованы. Кроме этого мужчина осваивает рекламу в интернете, создает лендинги, блоги и пишет статьи.

До конца года еще 111 жителей Тюменской области смогут осуществить свою мечту о собственном бизнесе. Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности можно в территориальном отделении Кадрового центра "Работа России".