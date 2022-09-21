Топ высокооплачиваемых вакансий сентября в Тюмени возглавляет IT

SuperJob проанализировал 57 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Тюмени.

Oт 200 до 240 тыс. рублей и рабочее место в офисе в центре города предлагает DevOps / MLOps Engineer. Компания занимается разработкой голосовых ассистентов для крупного бизнеса и государства, а также высоконагруженными платформами.

От 73 до 86 тыс. рублей — вакансия директора магазина с опытом работы от одного года занимает второе место. Помимо зарплаты, будущему сотруднику обещают карьерный рост, скидки на продукцию, фирменную спецодежду и корпоративные пенсионные программы.

От 70 до 80 тыс. рублей — предложение для инженера-сметчика. Кандидат должен иметь профильное высшее образование и опыт работы в "Гранд-смете". К заплате прилагается полный соцпакет и индексацию заработной платы.

В рейтинг вошла еще одна вакансия директора магазина, которому готовы платить от 70 тыс. рублей. Работодатель — крупнейшая российская сеть магазинов мехов и верхней одежды. Будущему сотруднику обещают профессиональный рост и развитие, а также корпоративные скидки.

Замыкает рейтинг вакансия медицинского представителя. Сотруднику предстоит заниматься продвижением и продажей медицинских услуг компании. Ему предлагают оплату от 69 тыс. рублей, разъездной характер работы, возможность карьерного роста и профессионального развития.

По стране в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек в сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей.