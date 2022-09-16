Прокуратура проверяет тюменские детсады на соблюдение трудового законодательства

Прокуратура выявила многочисленные нарушения трудовых прав работников в детском саду Тобольска, в том числе касающиеся зарплат, и, исходя из этого, организовала проверки исполнения трудового законодательства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях региона, которые еще не завершились.
В частности, Тобольская межрайпрокуратура при проверке по обращениям работников детсада выявила, что неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педсостав не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей. Также установлено нарушение порядка оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Выявленные нарушения устранены, главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством - замечание. Директор за правонарушения по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ оштрафована на 15 тыс. рублей.
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