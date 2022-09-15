Участников спецконкурса грантов губернатора приглашают к работе над ошибками

Департамент соцразвития Тюменской области проведет встречу по разбору ошибок, допущенных в заявках на конкурс губернаторских грантов.

Участников конкурса ждут27 сентября в 16:00 в центре для несовершеннолетних "Семья". Речь на встрече пойдет об итогах спецконкурса, будут анализ ошибок в заявках, комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 12:00 часов 26 сентября 2022 года на электронную почту MyasnikovaYuG@72to.ru

Знания, полученные на мероприятии, помогут представителям некоммерческих организаций в дальнейшем доработать свою заявку и подать ее на участие в следующем конкурсе грантов губернатора Тюменской области. отмечают в департаменте соцразвития.