Участников спецконкурса грантов губернатора приглашают к работе над ошибками

Департамент соцразвития Тюменской области проведет встречу по разбору ошибок, допущенных в заявках на конкурс губернаторских грантов.
Участников конкурса ждут27 сентября в 16:00 в центре для несовершеннолетних "Семья". Речь на встрече пойдет об итогах спецконкурса, будут анализ ошибок в заявках, комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.
Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 12:00 часов 26 сентября 2022 года на электронную почту MyasnikovaYuG@72to.ru
Знания, полученные на мероприятии, помогут представителям некоммерческих организаций в дальнейшем доработать свою заявку и подать ее на участие в следующем конкурсе грантов губернатора Тюменской области. отмечают в департаменте соцразвития.
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