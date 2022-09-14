В Тюменской области развивается внутренний туризм

В десятку популярных среди туристов вошли санатории Тюменской области по итогам кампании осеннего туристического кешбэка. А с января по май этого года регион посетило больше полумиллиона туристов. Путешественники могут посетить около 60 туристических маршрутов, а три тура в скором времени должны войти в число национальных.

Туристам со всей России становится проще добираться в Тюменскую область: в регионе появляются новые рейсы. Осенью из аэропорта Рощино запустили прямые авиаперелеты в Иркутск, Астрахань, Махачкалу и Магас.

Туристы из Дагестана любят посещать горячие источники, также им показывают Абалак, Тобольский кремль, историю зарождения православия в Западной Сибири, места, связанные с Григорием Распутиным и семьей императора Николая II, рассказал в интервью ИА "Тюменская линия" постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области Яраги Курбанов. А также он добавил, что развитие взаимного туризма – это одно из ключевых направлений сотрудничества Дагестана и Тюменской области.

Туризму сегодня уделяется приоритетное внимание и на федеральном уровне, это отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС. Так, благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" сделаны первые шаги в межрегиональном туризме на Урале. Новый проект "Большой Урал" призван объединить Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Пермский край и Республику Башкортостан и предполагает создание межрегиональных туристических маршрутов.

Также особое место уделяется проекту Туризм.РФ, он получит полномочиями агента по управлению земле.

"Это существенно ускорит создание туристической инфраструктуры. Деятельность корпорации уже обеспечивает динамический рост туристической отрасли и позволяет привлекать частные инвестиции", — считает Дмитрий Чернышенко.