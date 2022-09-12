Более 30 компаний представят Тюменскую область на выставке "Агропром Урал"

Выставка "Агропром Урал" открывается 13 сентября в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО", Тюменская область на ней представит широкий спектр пищевой продукции и расскажет о своих научных и технологических разработках.

Тюменские компании-переработчики на выставке представят молочную продукцию, масло, сыр, творог и мороженое, мясные деликатесы и корма для животных, рыбную продукцию и осетровую икру, яйца, полуфабрикаты из мяса птицы, индейки и овощей, лизин, спирт, алкогольную продукцию, а также ягоды, грибы, орехи, ферментированный чай и кондитерские изделия.

В списке тюменской делегации и крупные производственники, и фермеры, сообщает "Тюменский аграрий" со ссылкой на замгубернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова:

"От Тюменской области в ней участвуют около двух десятков руководителей сельхозорганизаций, научно-исследовательских институтов, аграрного университета. Для всех участников выставка - это отличная возможность сравнить, как динамично мы движемся в вопросах развития предприятий АПК, наладить новые контакты, почерпнуть для себя что-то новое, важное и полезное, что может пригодиться в дальнейшей работе".

Ключевым событием первого дня выставки станет окружное совещание при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, на котором Якушев и главы уральских регионов обсудят перспективы развития сельского хозяйства. В ледовой повестке также круглые столы и сессия коммерческих переговоров о закупках с торговыми сетями и товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Торгово-промышленной палате Тюменской области уточнили Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО проводится вместе с международной выставкой сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства. На коллективном выставочном стенде Тюменской области будет представлено 30 компаний, в числе заявленных как крупные производители, так и фермеры региона.

"Проведение мероприятий на одной площадке и в одни сроки способствует налаживанию диалога между аграриями, переработчиками сельхозпродукции и сбытовыми структурами", - подчеркнули в ТПП ТО.