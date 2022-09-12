Тюменские аграрии убрали 47% урожая

14:11 12 сентября 2022
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За неделю сельхозпроизводители в уборке зерновых и овощных культур продвинулись на 7 процентов. На утро 12 сентября убрано 47% полей, валовый сбор превышает 930 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га. 

Обмолот гороха еще не завершили в Викулово (им до цели осталось 33%) и Ишимский район (не убран 1%), остальные районы справились с задачей на 100%.

Яровые зерновые убраны на 281,5 тыс га - это 43%. Валовой сбор на сегодня 768 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

Картофельные поля убраны на 29%, урожай  - 72,8 тыс. тонн.

Капуста, морковь, свекла и другие овощи убраны на 23 %, валовый сбор достиг почти 13,8 тыс. тонн, из них 6 тыс. тонн - капуста. 

Также ведется обмолот технических культур (от плана выполнено 10%), посев озимых культур под урожай 2023 года произведён на 73%.

Теги: АПК , зерно , картофель , продовольствие , уборочная кампания
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