Тюменские аграрии убрали 47% урожая

За неделю сельхозпроизводители в уборке зерновых и овощных культур продвинулись на 7 процентов. На утро 12 сентября убрано 47% полей, валовый сбор превышает 930 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га.

Обмолот гороха еще не завершили в Викулово (им до цели осталось 33%) и Ишимский район (не убран 1%), остальные районы справились с задачей на 100%.

Яровые зерновые убраны на 281,5 тыс га - это 43%. Валовой сбор на сегодня 768 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

Картофельные поля убраны на 29%, урожай - 72,8 тыс. тонн.

Капуста, морковь, свекла и другие овощи убраны на 23 %, валовый сбор достиг почти 13,8 тыс. тонн, из них 6 тыс. тонн - капуста.

Также ведется обмолот технических культур (от плана выполнено 10%), посев озимых культур под урожай 2023 года произведён на 73%.