Тюменский индустриальный университет будут развивать Технохаб

Программа "Технохаб" Тюменского индустриального университета стала победителем конкурсного отбора среди российских вузов, которые получат гранты на проведение акселерационных программ студенческого предпринимательства.

ТИУ занял 8 место среди 83 вузов-победителей и получит на реализацию проекта свыше 7 млн рублей.

"Технохаб" в ТИУ стартует в конце сентября 2022 года и будет включать в себя 10-недельную очную программу. Программа направлена на бакалавров 2-3 курсов очной формы обучения, желающих попробовать свои силы в технологическом предпринимательстве.

Заявки на участие могут подать студенты других курсов и форм обучения, а также выпускники, окончившие вуз не более, чем 3 года назад. Площадка станет прообразом будущего студенческого технопарка, без которого уже сегодня не представляется концепция Кампуса, особенно по результатам фокус-групп.

вуза УрФО стали победителями конкурса программ студенческого предпринимательства

Помимо ТИУ, гранты на акселераторы по студенческому предпринимательству в УрФО получили Югорский госуниверситет, Уральский федеральный университет и Южно-Уральский госуниверситет. Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Минобрнауки России.