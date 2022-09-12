Тюменцы со всей страной напишут ИТ-диктант

10:00 12 сентября 2022
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Всероссийская акция по информационным технологиям ИТ-диктант, которая пятый год подряд проводится по инициативе Тюменской области, стартует 13 сентября.

Диктант можно пройти онлайн, желающих поучаствовать очно ждут более 120 организаций в разных регионах России, в Тюмени очная площадка для взрослых и детей будет работать на базе "Точки кипения-Тюмень".

Ранее сообщали, что отличникам диктанта наградят денежными призами. Партнер акции – образовательная площадка "Нетология", подарит трем участникам с результатом 100 баллов за тестирование по 100 тысяч рублей на обучение. Победителей будут выбирать по времени прохождения теста. 

Теги: IT , акции
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