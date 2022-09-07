Жителям Тюменской области ответят на вопросы по школьному питанию

Горячая линия по вопросам организации питания в школах работает до 16 сентября, на вопросы отвечают сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Бесплатное горячее питание в школах региона предоставляется 100% обучающимся 1-4 классов, детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Частично возмещаются расходы по питанию обучающихся по программам основного общего образования, среднего общего образования, детей из семей, получивших государственную социальную помощь или признанных малоимущими.

📞Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84 (понедельник — четверг: 09:00 - 18:00, пятница: 09:00 - 16:45, перерыв: 13:00 - 13:45).

📞Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области: 8 (3452) 68-48-94 (понедельник — четверг: 08:00 - 17:00, пятница: 08:00 - 14:30, перерыв: 12:00 - 12:30).

Телефоны территориальных отделов указаны на сайте РПН, круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43.