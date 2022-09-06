Тюмень готовится к началу отопительного сезона

Коммунальная инфраструктура Тюмени к отопительному сезону готова более чем на 80%, жилфонд - около 90%, депутаты гордумы внимательно следят за соблюдением графиков и оперативно реагируют на жалобы населения на несвоевременное выполнение работ, касающихся подготовки к зиме, сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Дмитрий Антипов.

Подготовку сетей и объектов теплоснабжения Тюмени, многоквартирных домов к началу нового отопительного сезона депутаты, представители администрации города и УСТЭК обсудили во вторник, 6 сентября.

По словам замглавы города Владимира Кильтау, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проведены все ремонтно-профилактические работы, они готовы к сезону. 878 км сетей теплоснабжения прошли проверку опрессовкой, за сезон заменено 12 км сетей, в том числе 3 км при комплексном благоустройстве дворов. Работы и профилактические мероприятия на 41 котельной УСТЭК выполнены в полном объеме.

Работа по обновлению, содержанию и ремонту теплосетевого хозяйства города идет планомерно, о чем свидетельствует снижение инцидентов в отопительный период, отметил Кильтау. "По сравнению с сезоном 2020-21 годов в сезон 2021-22 количество инцидентов на теплосетях сократилось на 12,7 % - с 2 737 до 2 390", - пояснил он.

В жилфонде из 3 773 многогквартирников порядка 2 300 домов получили паспорта готовности, остальные в активной стадии оформления документов. Эту процедуру все должны пройти до 15 сентября, иначе жилинспекция привлечет УК к административной ответственности.

Депутат Александр Григорьев заострил внимание на замене водонагревателей, часть домов в городе до сих пор находится без горячего водоснабжения. За сезон 12 водонагревателей выбраковано и остановлено УСТЭК из-за того, что не прошли проверку опрессовкой. По словам представителя компании, 6 из них заменены, 6 еще в работе, но к 15 сентября будет все готово.

Виктор Бронников поинтересовался, не окажутся ли без тепла соцобъекты, подключенные к котельной №25, которая в этом году претерпела модернизацию. В ответ услышал, что "оборудование установлено, проводятся пуско-наладочные работы, до 15 сентября они завершатся".

Дмитрий Антипов напомнил властям про аварийное жилье и важность повышенного внимания к таким объектам не только при подготовке. но и во время отопительного сезона.

"В части подготовки жилого фонда вопросы есть. Они связаны с готовностью многоквартирных домов к приемке тепла и обусловлены, в основном, ремонтом, реконструкцией, инженерно-теплового оборудования в самих объектах. В целом работы выполнены на 90%. 15 сентября - контрольная дата, к которой все должны получить паспорта готовности. В случае неготовности дома к отопительному сезону может стать вопрос о передаче полномочий по содержанию объекта от неисправившейся управляющей компании другой. Мы эти вопросы будем держать на контроле. Депутатам по их избирательным округам будет предоставлена информация", - подытожил Антипов итоги заседания.

Напомним, отопительный период в Тюмени начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °С. Детсады, школы и больницы могут получить тепло раньше, если подадут соответствующую заявку в УСТЭК. На сегодня все 197 соцобъектов в городе готовы к началу осенне-зимнего сезона.