Вебинар о новых подходах к эмиссии ценных бумаг проведут для тюменских предпринимателей

9 сентября 2022 года Уральское главное управление Банка России проведет вебинар "Актуальные вопросы эмиссии ценных бумаг", на котором эксперты ответят на вопросы нового регулирования процедуры эмиссии ценных бумаг.

Речь на вебинаре пойдет об актуальных кейсах, связанные с госрегистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, реальных примерах и судебной практике. Участники вебинара смогут обсудить цели и задачи в области устойчивого развития, роль Банка России в этой сфере и значимость ESG-факторов в деятельности предприятий.

Участие бесплатное. Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 в формате видеоконференции с использованием сервиса iMind. Подключение по ссылке, на открывшейся странице нужно перейти на вкладку "Подключиться к мероприятию по ID" и ввести код вебинара 412-076-092 и нажмите "Продолжить". Справки по телефонам: (343) 269-67-32, (343) 269-66-18, (343) 269-68-24.