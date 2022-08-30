АК "Азимут" с 16 сентября открывает прямое авиасообщение между Махачкалой и Тюменью

С 16 сентября запускаются прямые рейсы из аэропорта Махачкалы им. Амет-Хана Султана в Тюмень и обратно, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта.

Рейсы по понедельникам и пятницам на самолётах Sukhoi Suprjet 100 будет выполнять авиакомпания "Азимут". Вылет из аэропорта Махачкалы в 00:55 (мск), прибытие в Тюмень в 06:05 по местному времени (длительность полёта 3 часа 10 минут). Обратно вылет из Тюмени в 07:05 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:25 (мск).

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.