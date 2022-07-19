Авиарейсы из Тюмени в Омск запускает Utair

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Полеты по маршруту Тюмень — Омск осуществляются дважды в неделю - по понедельникам и субботам, время полета - менее двух часов, сообщает пресс-служба Utair.

"Прямой рейс между Омском и Тюменью необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Благодаря новому рейсу путь от Тюмени до Омска займет менее 2 часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Между Тюменью и Омском около 630 км, путешествие поездом в столицу соседней области занимает от 7 до 8,5 часа, для поездки на автомобиле нужно примерно столько же времени.