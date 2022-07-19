Авиарейсы из Тюмени в Омск запускает Utair

11:15 19 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/Utair

Полеты по маршруту Тюмень — Омск осуществляются дважды в неделю  - по понедельникам и субботам, время полета - менее двух часов, сообщает пресс-служба Utair.

"Прямой рейс между Омском и Тюменью необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Благодаря новому рейсу путь от Тюмени до Омска займет менее 2 часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Между Тюменью и Омском около 630 км, путешествие поездом в столицу соседней области занимает от 7 до 8,5 часа, для поездки на автомобиле нужно примерно столько же времени. 

Теги: UTair , авиакомпании , новый рейс , Омск , рейсы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022