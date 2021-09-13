Аэропорт Тобольска с середины октября сможет принимать регулярные рейсы

Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с 15 октября, в течение месяца планируется запуск рейсов в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7), сообщает пресс-служба холдинга "Аэропорты Регионов".
Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться по два раза в неделю, в Санкт-Петербург – до четырех раз в неделю.
"Для Тобольска с населением около 100 тысяч человек это довольно серьезный транспортный потенциал, который во многом обусловлен туристическим значением этого старинного города. До строительства аэропорта сюда ежегодно приезжало около 400 тысяч гостей, и есть все основания рассчитывать на то, что эта цифра станет еще внушительнее", – рассказал директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.
Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов. Это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов, отметили в холдинге.
Инфраструктура нового аэропорта позволяет обеспечить пропускную способность до 380 человек в час. Строительство велось при участии нефтегазохимического холдинга "СИБУР" в партнерстве с Тюменской областью.
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