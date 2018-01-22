Из-за холодов в Тюменской области отменили часть автобусных рейсов

По сообщению областной ГИБДД, в связи с морозной погодой большинство пассажирских междугородних перевозок по территории Тюменской области осуществляются без изменений.
Прекращены международные автобусные перевозки в Республику Казахстан, с завтрашнего дня отменяются рейсы на Бишкек. Частично отменены автобусные рейсы в Ханты-Мансийск и Тобольск. В Бердюжском районе местные автобусные перевозки также временно прекращены.
Автоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок, особенно это касается водителей большегрузов на дизельном ходу.
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